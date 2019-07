Als club in één adem genoemd worden met een verdachte, dat is balen ja

Wie ben je? Wat bepaalt je identiteit? Bij ieder verhaal dat we bij De Gelderlander schrijven over in opspraak geraakte mensen komt die vraag weer opborrelen. Een lastige vraag. Helemaal bij mensen die negatief in het nieuws komen en enige vorm van bekendheid bij het publiek genieten. Eef K. uit Arnhem was en is er zo een. Bekend in Gelderland als volkszanger en jarenlang voorzitter en hét gezicht van de Arnhemse voetbalclub MASV. Over K. heeft De Gelderlander het afgelopen half jaar meermaals geschreven. Niet in positieve zin, nee. Want Eef K. wordt verdacht van het neerschieten van een plaatsgenoot. Acht artikelen publiceerden we tot nu toe dan ook over die zaak. Eef K. baalde dat hij telkens zo in het nieuws komt.

Tegelijkertijd weet ook hij: als je al bekend bent en er gedoe is, sta je extra in de schijnwerpers. Voor zijn club MASV ligt dat lastiger. Ongewild wordt die clubnaam telkens genoemd in berichtgeving over de zaak. En daar balen ze écht van, zo liet de club onlangs aan onze redactie weten. MASV wil dan ook dat we stoppen met het noemen van haar naam. De aanhoudende berichtgeving doet volgens de Arnhemse voetbalclub afbreuk aan alle positieve ontwikkelingen die ze heeft ingezet. Bovendien is K. vanwege zijn verdenking geschorst bij de club - MASV heeft dus afstand genomen -- en stond de club buiten de verdenkingen aan zijn adres.



Op dat laatste valt weinig af te dingen. K. handelde niet uit hoofde van de club toen hij betrokken raakte bij het schietincident. Dat MASV het niet leuk vindt om in één adem genoemd te worden met een verdachte van een schietpartij is ook meer dan begrijpelijk. Toch zou het vreemd zijn als we de reden waarom hij bekend is niet meer benoemen.



Eef K. is en blijft een bekende Arnhemmer. Over zijn strafzaak zullen komend jaar nog wel meer verhalen verschijnen. Dat MASV met hem in één adem genoemd gaat worden kunnen wij dus niet voorkomen. Al was het maar omdat lezers eraan herinnerd worden: 'oh ja, dat was díe zaak'. Dat ontslaat ons niet van de verplichting om kritisch te blijven kijken naar hoe relevant het noemen van de club nog is. Dat laatste blijven we dus ook doen.