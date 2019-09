Als de limiet op snelwegen teruggaat, volgen de wegen in de provincie Gelderland

‘The Pegasus Pub straks een champagne­bar of koffieten­tje? No way’

8:32 ARNHEM - De uren tikken weg voor The Pegasus Pub in Arnhem. Zaterdag 5 oktober doet de familie Lewis in het café in de Zwanestraat voor de laatste keer het licht uit. De klok achter de bar is al weg. ,,Die stopte, de batterij was leeg”, vertelt Brian Lewis. ,,Ik wilde er een nieuwe in zetten, maar Jon zei: ‘Niet doen, dit is symbolisch’.”