Als deze tijd iets bewijst, is het dat we allemaal bedelaars kunnen worden

Bedelen lijkt me geen hobby. Niemand die vroeger als kind zei: ,,Later als ik groot ben, wil ik bedelaar worden!” Niemand die thuis zegt: ,,Schat, ik ga even een uurtje lekker bedelen. Tot straks. Als het goed gaat, trakteer ik vanavond op een etentje! Als het echt lekker loopt op driegangen!”



,,Kunt u iets missen?” Vaak pakte ik mijn portemonnee, keek in het vakje met kleingeld en viste er wat uit. 50 cent vond ik redelijk, een euro de max. Soms zag ik dat ik alleen maar een 2 euro munt had en de bedelaar zag het ook. Dan zei ik: ,,Eigenlijk vind ik het te veel, maar hier…”



Nu heb ik al maanden niks meer gegeven. Omdat ik alleen nog maar pin, blijft het vakje met kleingeld leeg. Ik zou er moeite voor kunnen doen om het aan te vullen, maar eerlijk gezegd ben ik bedelaars een beetje beu. Ik merkte het laatst toen een man vroeg of hij me iets mocht vragen. Ik zuchtte. De man wilde de weg weten.



Ik ben niet trots op het stoppen van mijn giften aan minderbedeelden. Ook omdat het niet past bij deze tijd, juist nu het geld moet vloeien van zij die het wel hebben naar zij die het niet hebben.



Volgens experts wordt de hittegolf opgevolgd door een tweede coronagolf. Diezelfde experts zeggen: we hebben niet om die tweede golf gevraagd, we hebben erom gebedeld. Als de tweede golf delen van onze economie vernietigt, komen er straks nieuwe bedelaars bij.