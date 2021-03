Als het aan Joost Eerdmans ligt mogen Geitenkampers met Nieuwjaar ‘gewoon weer pijlen schieten’

Die straat is wel het podium voor JA21, dat met lijsttrekker Joost Eerdmans en kandidaten Annabel Nanninga en Nicki Pouw-Verweij op volle oorlogssterkte naar de Geitenkamp is gekomen. Maar bij gebrek aan potentiële kiezers in de buitenlucht, verdwijnen veel flyers in de Geitenkampse brievenbussen. Wat men dan nog niet weet, is dat de wijk een PVV-bolwerk lijkt te zijn.