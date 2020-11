Als je iets of iemand niet kan bespotten, is er geen vrijheid

Video | kaart Deze Arnhemmers wonen in de oude ABN-bank: ‘Het droogt op, maar dat is niet erg’

1 november ARNHEM - Er werden in 2019 in de gemeente Arnhem 385 woningen gemaakt van voormalige winkel-en kantoorpanden, dat is goed voor 31 procent van de nieuwe woningen die in dat jaar werden opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.