Als je naar Canada ging, mocht er 2.125 kilo aan huisraad mee

Veel Nederlanders zochten het geluk vervolgens overzee, op zoek naar een betere toekomst voor hen en voor hun kinderen. Naast Canada was vertrek naar Australië en Nieuw Zeeland populair. Het aantal landverhuizers liep in de jaren vijftig en zestig op tot ruim 550.000 mensen.



De verhuizers kampten met lastige en emotionele keuzes. Ze moesten alles achterlaten en in een vreemde wereld helemaal opnieuw beginnen. De presentatie in het museum laat al deze dilemma’s op verschillende manieren zien, met behulp van nieuwe technieken.



De koninklijke familie heeft een sterke band met Canada. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden kroonprinses Juliana en haar dochters Beatrix en Irene onderdak in Ottawa. Prinses Margriet is daar in 1943 geboren.