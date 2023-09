Als ‘Jezus’ begeleidde John jaren de fanatieke aanhang van Vitesse: ‘In Oosterbeek lagen lampen van de trein er al uit’

update Weggelopen tienermeis­je (14) uit Arnhem weer terecht

Een 14-jarig meisje dat was weggelopen uit een woongroep in Alphen, is weer terecht. Familieleden maakten zich grote zorgen nadat zij vrijdagmiddag verdween. SAR, een stichting die vermiste personen zoekt, deelde de vermissing van het meisje.