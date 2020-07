Alwéér een moordzaak in regio: in een maand tijd meer doden door geweld dan in heel 2018

Het laatste delict met dodelijke afloop in het verspreidingsgebied van De Gelderlander dateert van dinsdagochtend. Een vrouw werd neergeschoten in een appartement in de Arnhemse wijk Plattenburg. Zij overleed aan haar verwondingen.



Het jaar 2020 begon met een gezinsdrama in Duiven, waarbij vader, moeder en dochter al stierven vóór een grote woningbrand. Wat zich precies heeft afgespeeld in het huis langs de snelweg A12, is nog steeds onduidelijk. De politie spreekt van meerdere slachtoffers die voor de brand om het leven zijn gebracht.