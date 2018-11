Alwine was dwangarbeider: ‘Ze noemden ons niet bij naam, want we hadden allemaal een nummer’

Ze werkte de hele dag, van zeven tot zes. Bij een misstap wachtte de isoleercel. Alle deuren waren op slot en het terrein verlaten was onmogelijk. Alwine van Steenis-Brouwer (67) woonde van 1962 tot 1968 in het internaat van de Zusters van de Goede Herder op het landgoed Larenstein in Velp bij Arnhem. De zusters gaven geen onderwijs, maar lieten de meisjes keihard werken. Het klooster functioneerde als een bedrijf dat tegen betaling was- en naaiopdrachten aannam. De meisjes waren na problemen thuis in het internaat geplaatst door de rechter, een voogdijinstelling of hun eigen ouders. Een groep van circa 35 slachtoffers van de zusters, onder wie Alwine van Steenis, bereidt met behulp van advocate Liesbeth Zegveld een claim voor: ze willen hun achterstallig loon uitbetaald krijgen.

Hoe kwam u in het internaat terecht?

,,Ik kom uit een problematisch gezin. Na de scheiding van mijn vader was mijn moeder hertrouwd met een dronkenlap, die mijn moeder sloeg en zelfs een keer heeft geprobeerd mijn broer aan het mes te rijgen en het huis in brand te steken. Later werd ik verkracht. De dader was 14, ik een jaar of 11. 'Je zal het zelf wel uitgelokt hebben', was mijn moeders enige reactie. En ze stuurde me naar een internaat. Eerst een jaar in een doorgangshuis in Groningen, daarna naar de zusters in Velp.''

Hoe was het daar?