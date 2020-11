Amerikaanse sfeer in huize Kock: ‘Nu maak je van mij de boeman!’

Video De Les van Vites in Champions Lea­gue-sfe­ren: ‘Barcelona en Milaan, Vitesse Arnhem komt er aan!’

4 november ARNHEM - De toppositie van Vitesse in de eredivisie zorgt voor een jubelstemming. De weg is uiteraard nog lang, als je meteen scoort krijg je een heel andere wedstrijd en iedereen in het Arnhemse kamp kijkt van week tot week. Maar oer-supporter Bjorn Courbois heeft de slogan al klaar. ,,Barcelona en Milaan, Vitesse Arnhem komt er aan”, zingt hij in De Les van Vites.