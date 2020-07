Amper boetes voor niet dragen mondkapjes in bus of trein: ‘Mondkapje snel ingeburgerd’

Precies tien boetes werden tot en met eind juni uitgedeeld in het gebied waar de lezers van deze krant wonen, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie.



De meeste boetes werden vergeven in Nijmegen, drie in totaal. In zowel Doetinchem als in Ede werd twee keer een boete uitgedeeld aan mensen die zonder mondkapje op in de trein of bus zaten. Andere boetes werden uitgedeeld in Zevenaar, Overbetuwe, West Betuwe en Boxmeer. Voor het niet dragen van een mondkapje in de trein staat een strafbedrag van 95 euro.