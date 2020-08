Amper nog evenementen, organisaties trekken aanvragen in: ‘Mensen komen toch niet met al die coronaregels’

Het kabinet versoepelde de regels per 1 juli. Sindsdien zijn er tot 6 augustus nauwelijks aanvragen voor grote evenementen binnengekomen. Tientallen evenementen kozen zelf eieren voor hun geld. Na overleg met de gemeente trokken ze hun aanvraag in.

Megakermis is uitzondering

Als er al een evenement wordt aangevraagd of toegestaan dan valt dat in de categorie buurtbarbecue, snuffelmarkt of kleine braderie. In de categorie grote publiekstrekkers, waar een vergunningsplicht geldt, gebeurt nagenoeg niets meer.

De huidige megakermis in Arnhem bij stadion GelreDome vormt daarop een grote uitzondering. Ook Nijmegen staat iets grotere evenementen onder voorwaarden toe, zoals het MOUT Bierfestival en festival De Oversteek.

Zeven vergunningen verleend in Nijmgen

In Nijmegen zijn er tot 6 augustus dertien aanvragen voor vergunningen ingediend, zeven daarvan zijn toegekend, de rest is nog in afwachting. Ede heeft van de tien vergunningaanvragen tot nu toe één evenement groen licht gegeven: een braderie. De rest was nog in behandeling.

Evenementen zijn toegestaan maar organisatoren moeten wel een coronaplan overleggen om 1,5 meter afstand tussen bezoekers te garanderen. Maar op de gemeentehuizen komen veel minder aanvragen dan normaal in deze periode binnen, blijkt uit de rondgang van deze krant.

Niet in behandeling na overleg

De meeste gemeenten hebben tot nu toe nog geen vergunning hoeven weigeren, laten ze weten. Maar er zijn wel tientallen organisatoren actief benaderd om ‘in goed overleg’ af te zien van behandeling van de aanvraag voor een evenement.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Arnhem, waar van de 70 aanvragen- en meldingen voor evenementen na 1 juli er elf niet in behandeling zijn genomen ‘in overleg met de aanvrager’. 21 evenementen hebben wel toestemming gekregen, de rest is nog in behandeling.

Tentfeest trok aanvraag weer in

Er komen bijna alleen aanvragen voor evenementen in de buitenlucht binnen. Kleinere steden en dorpen worstelen vooral met kermissen. Organisatoren moeten weken wachten op toestemming. Waar Varsseveld die toestaat, werden die in veel meer plaatsen afgeblazen, zoals in Ewijk en Winssen (beiden de gemeente Beuningen) en de gemeente Lingewaard.

In alle gemeenten moeten organisatoren een coronaplan overleggen dat 1,5 meter afstand tussen bezoekers garandeert. Ook wordt streng gekeken naar hygiëne en looproutes.

In Doetinchem trok een organisator van een tentfeest daarom zijn aanvraag in. Van de negen overige aanvragen waren er vier door Doetinchem toegekend. In Berg en Dal mag van de vier aanvragen voor een muziekfestival, fietstocht, snuffelmarkt en wijnfeesten, volgend weekeinde alleen de Tributeparty bij de Wolfsberg Groesbeek doorgaan.