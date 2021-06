Amy uit Arnhem zoekt erkenning voor veteranen: ‘Je lichaam is terug in Nederland, maar je geest komt er op een kameel achteraan’

UPDATE Geen mondkapje meer nodig bij het winkelen: het is even wennen na al die maanden

16:39 Het mondkapje kan af in de supermarkt, winkels en in veel andere openbare gebouwen. Vanaf vandaag zijn de coronaregels in Nederland verder versoepeld. Dat was voor veel mensen nog even wennen. Ook al omdat je op sommige plekken wel nog goed de 1,5 meter afstand in de gaten moet houden.