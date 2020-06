Andy van der Meijde grapt na terugkeer Robben: ‘Vanaf het nieuwe seizoen weer speler van Ajax’

‘Eindelijk mag ik bekendmaken dat ik vanaf het nieuwe seizoen weer speler ben van Ajax! ’, grapt Van Der Meijde. Op zijn rug pronken zijn naam en rugnummer 7, het nummer dat Van Der Meijde droeg in zijn Ajax-tijd. ‘Ik heb hier zo hard voor gewerkt.’



Andy van der Meijde stond tussen 1997 en 2003 onder contract bij Ajax. Hij maakte vooral furore tussen 2000 en 2003. De oud-aanvaller won met Ajax de landstitel, beker en Johan Cruijff schaal. In de zomer van 2003 ruilde hij Amsterdam in voor Milaan, om voor het Italiaanse Internazionale te spelen.



Jongere generaties zullen Van Der Meijde echter kennen van zijn YouTube-serie Bij Andy in de Auto, waarin hij voornamelijk bekende voetballers interviewt terwijl ze samen een rondje rijden in zijn auto. Onder anderen Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Romelu Lukaku waren al eens te gast.