Angst, tandenknarsen en dagen achter elkaar wakker: zo herken je of je kind ‘Poes’ gebruikt

VIJF VRAGENARNHEM - De roep om een verbod van de designerdrug ‘Poes’ klinkt steeds luider. In Aalten raakt een jongen zover heen dat hij dit weekeinde in het ziekenhuis terecht kwam. Drugsdeskundigen zijn bezorgd. Vijf vragen en antwoorden over deze kwestie.

Wat is Poes nou weer?

Poes is een vrij nieuwe designerdrug; dat zijn chemische drugs die in een laboratorium in elkaar geknutseld worden. Je kan de witte kristallen slikken of als poeder snuiven. Poes werd ongeveer 8 jaar geleden in een laboratorium geboren.



Het bevat de synthetische stof 3-MMC (3-methylmethcathinone). Poes is daarmee de opvolger van het inmiddels verboden ‘Miauw Miauw’, dat de stof 4-MMC (mefedrone) bevatte. Dealers verkopen mefedrone steeds vaker naast de traditionele partydrugs zoals cocaïne, xtc of speed. Poes is zo nieuw dat het nog niet onder de Opiumwet valt. Het is daarom legaal. Nog wel.

Wat zijn de effecten?

Gebruikers voelen zich alert, euforisch en energiek. Ineens barsten ze van het zelfvertrouwen en willen ze met iedereen babbelen. Tot zover het goede nieuws.

Quote We willen het niet groter maken dan het is, maar zeer zeker ook niet bagatelli­se­ren Trimbos Instituut

Je gaat zweten, krijgt ‘een droge bek’, wordt angstig, en gaat tandenknarsen. Gebruik kan een hevige kater geven: niet slapen en slecht eten. Omroep PowNed zendt momenteel een rauwe documentaire uit, waarin onder meer de verslaafde Boaz uit Arnhem wordt gevolgd. Boaz is door Poes soms acht dagen achter elkaar wakker. Als hij de was moet ophangen, moet hij eerst gebruiken.

Wat zeggen deskundigen?

Eerlijk is eerlijk. Hele harde gegevens zijn er helemaal niet. 3-MMC is vrijwel niet onderzocht. Er is weinig bekend over de negatieve effecten op de lange termijn zowel geestelijk als lichamelijk. Toch zijn deskundigen hartstikke bezorgd. Aan 3-MMC kun je verslaafd raken, stelt landelijk kenniscentrum Trimbos Instituut. Omdat je steeds weer opnieuw wilt gebruiken, totdat je niet zonder kunt.

,,We willen het niet groter maken dan het is, maar zeer zeker ook niet bagatelliseren”, aldus een woordvoerder van het Trimbos. ,,We zijn wel heel alert.”

Hoe herken ik als ouder dat mijn kinderen aan de drugs, bijvoorbeeld Poes zitten?

Dat is lastig. Soms zijn er veranderingen. Een kind is opgefokt of juist sloom. Soms slapen ze slecht, of zijn ze somber of angstig en gaan ze spijbelen. Hebben ze nieuwe vrienden, die ze niet mee naar huis nemen? Vraag het. Dat is de beste manier om te ontdekken of je kind drugs gebruikt. Doe dat in een open gesprek op een rustig moment.

Gelukkig blijft het gebruik Poes nog beperkt tot een gering aantal jongeren, aldus het Trimbos. Het is goedkoop. Online wordt het al aangeboden vanaf 11 euro per gram. Vooral in de Twente, de Achterhoek en in Zeeland blijkt het populair. Waarom juist daar is niet duidelijk, aldus het Trimbos.

Gevaarlijk? Verbieden!

Daar wordt volop aan gewerkt. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komen met het voorstel om de groepen designerdrugs in één keer te verbieden. Slechts ééntje verbieden helpt niet. Dan komt men direct met een nieuwe variant op de proppen.



Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten maande de bewindslieden maandag op Twitter tot haast. Hij rekent erop dat het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen wordt ingediend: ,,Anders gaat het veel te lang duren zo!” De SP in Arnhem heeft burgemeester Ahmed Marcouch gister om een verbod gevraagd.



Nadeel van een verbod is dat de handel verdwijnt naar het Darkweb, het verborgen internet vol schimmige handelaren die ook vervuilde troep aanbieden. Klopt, zegt het Trimbos. ,,Maar daar kom je als jongere niet zo makkelijk als in een legale online smartshop.”



