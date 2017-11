Angstcultuur bij Pro Persona: 'Doel heiligt voor managers de middelen'

Het is een inktzwarte schets, maar klopt het wel? De interne klachtencommissie van Pro Persona geeft niet thuis. De ondernemingsraad heeft een verzoek om antwoord over deze kwestie al meer dan een week ‘in beraad’. De vertrouwenspersonen, zowel in- als extern, voor Pro Persona zijn van de hele gang van zaken op de hoogte, maar willen vanwege hun ‘precaire positie’ niet naar buiten treden. En de top van de ggz-instelling? De directie en de raad van bestuur van Pro Persona weigeren elk commentaar.



,,Pro Persona streeft naar een platte organisatie. Dat daarbij verpleegkundigen, begeleiders en behandelaren worden geplet, wordt op de koop toe genomen’’, zegt een verpleegkundige. In de afgelopen jaren heeft Pro Persona al enkele reorganisaties doorgemaakt en het eind is nog lang niet in zicht.



Bij Pro Persona is al een forse afvloeiing van medewerkers, onder wie teamleiders en secretaresses, doorgevoerd. Ook is de ggz-instelling overgegaan tot de sluiting van specialistische afdelingen, zoals Eikenhorst (psychiatrisch zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking). Ook is inmiddels een groep op Quintet (niet aangeboren hersenletsel) opgeheven. Ingewijden voorzien ook de verdere ontmanteling van de afdelingen Octaaf, Mezzo, STC (multicomplexe zorg aan volwassenen) en Phoenix (onder andere transculturele psychiatrie/behandeling van vluchtelingen).