Animo voor herhaalprik ‘valt niks tegen’: advies is ‘gewoon nu al te komen’ en niet af te wachten

Gelblas­ters zorgen voor onrust op straat, arrestatie met getrokken wapens: ‘Laat je blaster thuis’

ARNHEM - Speelgoedwapens met een soort waterballetjes leiden tot meldingen van bezorgde mensen bij de politie in Oost-Nederland. Zij denken dat het om echte vuurwapens gaat, in plaats van namaak. Afdelingen van de politie in onder meer Arnhem en West Betuwe roepen kinderen nu op hun zogeheten gelblasters thuis te laten.

16 september