Anna en andere toppers aan de bak in Arnhem: ‘In Europa kunnen vrouwen niet rondkomen van golf, dat moet veranderen’

Arnhem is deze week voor even golfhoofdstad van Nederland. Bij de Rosendaelsche Golfclub, even ten noorden van de stad, begint donderdag de tweede editie van de Big Green Egg Open, een toernooi op de Ladies European Tour (LET). Dat is het hoogste Europese golfniveau voor vrouwen.



Voor het evenement zijn al ruim 13.500 gratis kaarten geclaimd, laat de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) weten. Daarmee wordt van donderdag tot en met zondag zo goed als zeker een recordaantal bezoekers bij een vrouwengolftoernooi in Nederland neergezet.