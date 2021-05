Anna verloor haar moeder al jong en maakt er een voorstelling over: ‘Zaterdag is het moeder-zonder-moeder-dag’

Negen jaar was actrice Anna Schoen toen haar moeder thuiskwam met slecht nieuws: ze was ziek, er was kanker bij haar geconstateerd. Nu nadert ze de leeftijd die haar moeder had toen ze dat nieuws te horen kreeg. De dag komt dat ze ouder zal zijn dan haar moeder ooit was. Daarover maakte ze een voorstelling: ECHO - de film.



Het publiek is getuige van deze dag. Zoals ze zelf schrijft: ‘De dag waarop alles kan instorten, maar ook de dag waarop alles openbreekt en zich nieuw aandient. De voorstelling is een ode aan de verbeelding en aan de dapperheid. Een ode aan het leven, en daarmee een ultieme afrekening met de dood.’



Herinnert u zich het moment nog dat u hoorde dat uw moeder ziek was?

,,Ja, ik was 9 jaar oud en ik weet nog dat ze thuiskwam en vertelde dat het niet goed was. Maar dat de kanker nog best oké was, dat het een vorm was waarvan ze kon genezen. Maar dat is niet gebeurd. Toen ze 43 was, is ze overleden. Ik was 10 of 11 jaar - ik heb het er al zo vaak over gehad en telkens vergeet ik de precieze leeftijd. Nee, ik was 10, moest nog 11 worden.’’