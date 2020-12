Anne-José regelt een kerstboom op het plein voor haar zieke buurvrouw: ‘Je staat niet alleen’

VRIJDAGINTERVIEW Twan Peters schreef boek over tuindorp Geitenkamp: ‘Er is wel gezegd dat het vuurwerk publici­tair goed uitkwam’

4 december Twan Peters (54) schreef een boek over de totstandkoming van de 100-jarige Geitenkamp. 'Geitenkamp. Tuindorp bij de stad Arnhem'. ,,Had deze wijk in Amsterdam gelegen, was dit boekje al lang door iemand anders geschreven."