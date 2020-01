Anneke (55) uit Nijverdal overleed na operatie in Rijnstate Arnhem: ‘Het voelt als kille moord’

Blij met nieuwe plek voor daklozenop­vang

18:10 ARNHEM - Tonnie van den Herik weet van geen ophouden. 75 is ze en een pijnlijke rug speelt haar parten, maar haar daklozen kan ze niet loslaten. ,,Omdat ik van ze hou”, is haar antwoord op de vraag waarom ze zich iedere zondagmiddag over hen ontfermt. ,,En ik zal sterven in het harnas”, voegt ze er strijdbaar aan toe.