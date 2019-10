Anneke en Erik verhuizen vogels naar ‘asieladres’ om de muizen in hun flat uit te hongeren

Na overleg met een expert in plaagdierenbestrijding hebben Anneke en Erik hun geliefde kooivogels uit hun woonkamer naar een ‘asieladres’ elders gebracht. In de hoop de muizen uit te hongeren en te vangen in lokdozen met vergif.



Anneke en Erik bewonen een flat in de Arnhemse wijk Kronenburg van woningverhuurder Vivare via de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen RIBW. ,,Zeven jaar lang wonen we hier al”, zegt Anneke. ,,Nooit hebben we hier muizen gehad. Tot afgelopen winter.”



Erik schetst hoe de muizen de flat binnen drongen tijdens de vervanging van een verouderde cv-installatie. ,,Alles lag open, de muizen zijn via de buizen naar binnen gedrongen. Ze gingen nesten maken, kregen jongen. Vivare kwam veel te laat in actie.”