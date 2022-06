Annie maakte van haar moeders jurk een jasje: ‘Wat zou mama dat leuk gevonden hebben’

Wat is het verhaal achter uw jasje?

,,Het was een jurk van mijn moeder die ik zelf gemaakt had. Dat was een rechte jurk. De stof had ik bij de Bijenkorf gekocht. Ik wilde een jurk maken met lange mouwen, maar mijn moeder wilde graag een jurk zonder mouwen. Vandaar dat ik een stuk stof over had. Mijn moeder is 24 jaar geleden overleden. Ik vond de stof altijd al zo mooi. Toen ben ik er een jasje van gaan maken. Dat ging precies. De zakken kon ik laten zitten zoals ze nu ook zitten. Ik draag het met veel plezier. Mijn moeder droeg er altijd een zakdoekje in. Die heb ik er nu ook nog altijd inzitten. Dat vind ik wel heel leuk.”