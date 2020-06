Anti-racisme protest komt donderdag naar Arnhem

Bram is gelukkig­ste kind op aarde door kijkje in politieau­to: ‘Het maakte enorme indruk’

14:30 ARNHEM - Even was Bram Trienekens uit Apeldoorn afgelopen maandag het gelukkigste kind op aarde. Een kijkje in de politieauto van de Arnhemse wijkagent Frank Bouwmeester heeft diepe indruk op hem gemaakt.