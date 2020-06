Anti-racisme protest komt morgen naar Arnhem

ARNHEM - Er komt donderdag een protest tegen politiegeweld en racisme in Arnhem. Dat begint met een stoepkrijtactie en eindigt later op de dag met een vreedzame bijeenkomst van maximaal duizend man op de markt in Arnhem

Het plan voor het protest in Arnhem, dat is komen overwaaien uit de Verenigde Staten na de dood van George Floyd door politiegeweld, is binnen 48 uur uit de grond gestampt door zo’n dertig personen in Arnhem.

Vooral uit liefde

Quote We hebben het gevoel dat er iets moet gebeuren Karlijn Kruchten, Solidarity protest against anti-black violence Arnhem Woordvoerder Karlijn Kruchten (23) laat weten dat de mensen achter ‘Solidarity protest against anti-black violence’ het vooral doen uit liefde. ,,We zijn allemaal tussen de twintig en dertig jaar oud en hebben het gevoel dat er iets moet gebeuren.”



Binnen een dag namen ze contact op met de politie, de burgemeester en de gemeenteraad. Hoewel een vergunning meestal 48 uur van tevoren moet worden aangevraagd, werd dit door de partijen door de vingers gezien. Het protest kan dus gewoon gehouden worden. In de tussentijd zijn ze op zoek naar sprekers op de markt. Die putten ze vooral uit ArteZ-alumni die ze vragen om iets te komen zingen of om een gedicht voor te dragen.

In overleg met andere steden

De organisatoren handelen niet op eigen houtje maar staan in contact met ‘Kick-Out Zwarte Piet’ en organisatoren van protesten in steden als Breda en Utrecht. Ze nemen alle verantwoordelijkheid voor een veilig protest.



,,Als organisatie gaan wij ons straks niet voegen bij het protest op de markt, maar staan wij eromheen met herkenbare hesjes. Ook komen er stickers op anderhalve meter afstand van elkaar waar mensen op moeten staan. Wij vinden het belangrijk dat dit coronaproof kan gebeuren. We vragen deelnemers dan ook om een mondkapje op te doen.”

‘Veilig en op afstand’