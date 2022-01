Anwar (31) mag zich ‘Beste Nieuwkomer’ noemen: ‘Wij zijn geen gelukszoekers’

Hij was net aangenomen op de universiteit toen in Syrië de oorlog begon. Anwar Manlasadoon was 21 jaar en studeerde rechten. ,,’s Ochtends ging ik naar de uni. ’s Middags en ’s avonds probeerde ik wat centjes te verdienen. Mijn vader was gewond geraakt door de oorlog en kon niet meer werken, hij redde het niet. Door de oorlog is er veel armoede in Syrië. Het land is verdeeld door vijftien verschillende groepen, dat zorgt voor chaos en strijd. De mensen hebben weinig te eten, er zijn veel daklozen. Ik heb van alles gedaan om geld te verdienen, had naast mijn studie allerlei baantjes. Dat maakt je een sterk persoon. Ik droeg de verantwoording voor ons gezin terwijl ik pas 21 jaar was.”