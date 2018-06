Anwar burgert in: 'Na 25 jaar huwelijk mijn hand ophouden bij mijn vrouw?'

video Aanvoerder 'ha­ka-ploeg' All Blacks bezoekt rugbyclub The Pigs in Arnhem

12:13 ARNHEM - De Arnhemse Rugby Club The Pigs heeft vandaag hoog bezoek van Anton Oliver. Hij was aanvoerder van het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, All Blacks genaamd; ook bekend van de haka, de Maori-dans die voor elk duel wordt gedemonstreerd.