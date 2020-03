ANWB: Rijd niet vanuit A12 naar het westen, pak de A15

Weggebruikers kunnen beter over de A15 rijden. De reden: de A12 is dinsdagmorgen enige tijd dicht geweest op het knooppunt Oudenrijn, in de buurt van Utrecht. De weg was daar dicht door een ongeluk, dat door onbekende oorzaak gebeurde. Inmiddels kan het verkeer bij dit knooppunt al over de vluchtstrook rijden. Wel is het nog zeer druk op de weg.