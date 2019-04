ANWB: Snelfietspad Arnhem-Nijmegen is een van de beste van Nederland

ANWB: Steeds meer file in oosten en zuiden, A12 en A50 stijgen in top-10 avondspits

11:32 NIJMEGEN - De vertraging voor verkeer in het oosten en zuiden van het land is de eerste maanden van dit jaar flink harder gestegen dan in de Randstad. Dat meldt de verkeersdienst van de ANWB dinsdag. De top 10 van files in ochtend- en avondspits telt meer knelpunten in deze regio’s dan voorheen.