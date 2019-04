ANWB: ‘Snelfietsroutes moeten veiliger’

Schone straat, heldere inzichten: Kinderwijk­team maakt Arnhemse kinderen bewust van leefomge­ving

24 april ARNHEM - Wist je dat een in de struiken geflikkerd colablikje er zestig jaar over doet om te vergaan? Wist je dat je, als je onverhoopt fruitafval weggooit in de bosjes en niet in de gft-bak, dan nog beter een appelklokhuis kan laten vallen dan een bananenschil? Het zijn dit soort weetjes die Mike Hoose tracht door te geven aan Arnhemse kinderen via het Kinderwijkteam.