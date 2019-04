ANWB: Steeds meer file in oosten en zuiden, A12 en A50 stijgen in top-10 avondspits

NIJMEGEN - De vertraging voor verkeer in het oosten en zuiden van het land is de eerste maanden van dit jaar flink harder gestegen dan in de Randstad. Dat meldt de verkeersdienst van de ANWB dinsdag. De top 10 van files in ochtend- en avondspits telt meer knelpunten in deze regio’s dan voorheen.

De snelwegen in onze regio zijn vooral drukker in de avondspits, met als uitschieters de A12 tussen Arnhem en Zevenaar en de A50 vanaf knooppunt Valburg naar het zuiden.



Beide trajecten stijgen in de file top-10 van de verkeersbond, de A12 Arnhem-Zevenaar van 9 naar 7 en de A50 Valburg-Ravenstein van 10 naar 8. Overigens groeide de hinder door files op alle A- en N-wegen in ons land in het eerste kwartaal van 2019 met 7 procent, zegt de ANWB.

Avondspits

Hoogst genoteerd in de avondspits top-10 is nog altijd de A2 van Culemborg naar knooppunt Deil. Dit traject blijft staan op plek 4. De meeste files in de avondspits staan nog altijd op de A27 tussen Lexmond en Werkendam.

Ochtendspits

In de ochtendspits is de A27 de andere kant op van Geertruidenberg naar Gorinchem met een tweede plaats in de top-10 ook een ‘filetopper'. De eerste plaats is hier voor de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht.



De A50 (Valburg-knooppunt Bankhoef) daalt in de ochtendspits drie plaatsen ten opzichte van vorig jaar en staat op de achtste plek. De A1 tussen Voorthuizen en Amersfoort staat net als vorig jaar op de vierde plek in deze top-10.

File top-10 ochtendspits

1. (6) A16 Breda -> Rotterdam (knooppunt Zonzeel - Dordrecht

2. (3) A27 Breda -> Utrecht (Geertruidenberg - Gorinchem)

3. (8) A2 Maastricht -> Eindhoven (Budel - Valkenswaard)

4. (4) A1 Apeldoorn -> Amsterdam (Voorthuizen - Amersfoort)

5. (2) A58 Tilburg -> Eindhoven (Moergestel - Oirschot)

6. (-) A27 Breda -> Utrecht (bij Lexmond)

7. (9) A67 Venlo -> Eindhoven (Someren - Geldrop)

8. (5) A50 Arnhem - Eindhoven (knooppunt Valburg - knooppunt Bankhoef)

9. (1) A4 Den Haag -> Amsterdam (Leidschendam - Zoeterwoude)

10. (-) A4 Amsterdam -> Den Haag (Roelofarendsveen - Zoeterwoude)