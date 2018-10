ANWB waarschuwt voor drukte rond Arnhem vanwege herfstvakantie

Sloetski: Vitesse zoekt nieuwe spits

12:23 ARNHEM - Vitesse is op zoek naar een nieuwe spits. De clubleiding acht een extra aanvaller nodig, nu Tim Matavz langdurig is uitgeschakeld. De bezetting in de punt van de aanval is met Oussama Darfalou en talent Thomas Buitink erg dun, oordelen de beleidsbepalers in Arnhem.