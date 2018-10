ANWB: Wie in herfstvakantie naar Duitsland wil, kan beter niet bij Arnhem grens over

EMMERIK/ ELTEN - Wie in de herfstvakantie een dagje naar Duitsland wil, kan halverwege de week beter niet via de snelweg A12 bij Arnhem de grens passeren. Dat laat de ANWB weten.

De A3, waar de A12 in overgaat bij de grens, is van dinsdag 22.00 tot donderdag 20.00 uur namelijk in beide richtingen volledig afgesloten tussen de Duitse plaatsen Elten en Emmerik. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan een nieuwe brug.

Verkeer dat toch over de A3 rijdt, wordt vanaf Elten via de U4 en bij Emmerik via de U17 omgeleid. ,,Dat zijn lokale omleidingen’’, meldt Cees Quax van de ANWB. ,,Je kunt je dus voorstellen dat daar veel vertraging ontstaat. De A3 is een behoorlijke verkeersslagader waar veel vrachtverkeer overheen komt.’’ Volgens Quax kunnen mensen die vanuit Gelderland naar Duitsland willen dan ook beter rijden via Nijmegen en Boxmeer (A73 en A77).

2,4 miljoen euro

Er is in Duitsland bewust voor gekozen de A3 af te sluiten in de herfstvakantie, omdat de impact op het verkeer dan het geringst zou zijn.