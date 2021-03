Ap had per post gestemd en mocht niet voor zijn vrouw stemmen

Maar zijn vrouw is beneden de 70 en kwam niet in aanmerking voor het poststemmen. Zij hikte aan tegen de gang naar de stembus, zag ertegenop in aanraking te komen met andere mensen en vreesde per ongeluk het coronavirus op te lopen. Dat stuitte Teunissen tegen de borst. ,,Zo dreigde een stem verloren te gaan. Dat leek me een slecht idee.” Hij heeft minder angst voor corona en bood aan haar stem bij volmacht uit te brengen.