Apart betalen voor restafval blijft doel Arnhemse raad: ‘We hebben wel twijfels’

Ook Platform Binnenstad Arnhem is klaar met Zwarte Piet en dreigt sponsorbij­dra­ge in te trekken

11 juni ARNHEM - De organisatie van de grote sinterklaasintocht in Arnhem moet afzien van zwart of bruin geschminkte pieten. Anders trekt het Platform Binnenstad Arnhem zijn sponsorbijdrage van 9 mille in.