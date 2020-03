Apeldoorner verdacht van verkrachting na avondje stappen in Arnhem

Mo Edan is per direct weg als trainer bij Arnhemia, trainings­op­komst dramatisch

12:38 ARNHEM - Mo Edan is per direct opgestapt als trainer van de Arnhemse voetbalclub Arnhemia. Edan was naast trainer ook regelmatig als voetballer actief bij de vierdeklasser. Afgelopen zondag scoorde hij nog de enige goal in de met 3-1 verloren thuiswedstrijd (in 4D) tegen RVW.