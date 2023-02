Appeltaart verkopen, haren knippen en profielfoto’s pimpen: dit doen wij om Giro 555 te spekken

Leerlingen Almende College maken benefietdi­ner: opbrengst gaat naar slachtof­fers aardbeving

Met een benefietdiner, deze dinsdag, zamelen leerlingen en docenten van het Almende College in Silvolde geld in voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het diner bestaat uit Turkse gerechten en is volledig halal.