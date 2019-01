Architect wil herkansing voor zíjn kubus op Gele Rijdersplein in Arnhem

Bewoners blij in nieuwe wijk van ‘het Wassenaar van Gelderland’

29 januari ROZENDAAL - Je zou ook wel willen wonen in Rozendaals nieuwste wijk Heerlijkheid Den Dael? Dan moet je opschieten, want er is nog slechts één bouwkavel te koop. Wonen op Rozendaal (zoals dat heet) is populair. Wie wil er nu niet wonen in de gemeente met de rijkste inwoners van het land?