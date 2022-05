Arnhem: 94 miljoen nodig voor huisvesting middelbare scholen, bijna alle panden verouderd

Pontje ASM 1 draait warm voor zomersei­zoen aan de Rijn, ondanks tekort aan vrijwilli­gers

ARNHEM - Zonder er ruchtbaarheid aan te geven, pendelde het voetgangers- en fietserspontje ASM 1 al twee dagen in de week tussen de Rijnkade en de Stadsblokkenwerf in Arnhem. Vrijdagmiddag draaide het scheepje nog even warm, want komende week begint het seizoen echt.

