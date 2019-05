Arnhem aarzelt over proef legale wiet

Explosieve groei van aantal overnach­tin­gen via Airbnb in Arnhem en Nijmegen

7:48 NIJMEGEN / ARNHEM - De populariteit van overnachten via Airbnb maakt in deze regio een explosieve groei door. In 2018 werden er in de regio Arnhem/Nijmegen 52 procent meer overnachtingen geboekt dan het jaar ervoor.