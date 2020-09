Arnhem blundert met cijfers over vrouwenbesnijdenis: het gaat om één meisje, niet 93

ARNHEM - In Arnhem is hooguit één geval bekend waarin sprake is van de dreiging van genitale verminking van een meisje. Er is geen sprake van 93 meisjes die risico lopen.

Dat laat het gemeentebestuur van Arnhem weten in een aanvullend antwoord op vragen van de SP over vrouwenbesnijdenis, een fenomeen uit andere culturen dat in Nederland strafbaar is gesteld en dat in zijn algemeenheid wordt gezien als een aantasting van de mensenrechten.

Verkeerde interpretatie

Eerder liet het stadsbestuur op grond van informatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) weten dat in Arnhem 36 meisjes in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en 57 meisjes in de groep van 4 tot 18 het risico op genitale verminking lopen. Naar nu blijkt, zijn de cijfers door een misverstand in de communicatie tussen JGZ en gemeente verkeerd geïnterpreteerd.

Bij deze 93 kinderen speelt geen dreiging van vrouwelijke genitale verminking, maar zijn er zorgen over de veiligheid van het kind in algemene zin. Het gaat dan om het risico van andere vormen van kindermishandeling. Er is slechts één geval bekend waarbij vrouwelijke genitale verminking dreigt.

De JGZ heeft meerdere gesprekken gevoerd met de ouders in kwestie over de strafbaarheid van besnijdenis. Tot op heden is het betreffende meisje daar nog niet het slachtoffer van geworden.