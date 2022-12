Arnhem Centraal stroomt vol met gestrande reizigers, treinen rijden weer

Interview Martine (75) denkt anders over autisme en begint eigen tehuis: ‘Ik kijk naar de hele mens, niet de halve’

Wetenschapper Martine Delfos begint op haar 75ste een eigen tehuis voor autisten in Arnhem. Op basis van haar eigen, afwijkende ideeën. Er komen meer van dergelijke huizen in Nederland. ,,En mogelijk ook buiten Nederland, vanuit Malta is er al belangstelling.’’

11:49