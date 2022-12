Arnhem coulant voor ondernemers bij terugbetaling coronasteun: ‘We zien ze soms weer door zware tijd heen gaan’

Vrees voor kaalslag in Arnhemse horeca: linten spannen bij leegstaan­de kroegen en dreigen met weigeren betalen huur

ARNHEM - Horeca-ondernemers in het centrum van Arnhem brengen deze week de schrijnende leegstand in beeld die de Gelderse hoofdstad in de aanhoudende coronacrisis zal treffen als de regering niet met meer steun over de brug komt. Op de Korenmarkt namen ze maandag alvast een voorproefje met rood lint bij een paar kroegen.

7 december