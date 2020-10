Arnhem deelt 40.000 gratis mondkapjes uit aan minima

Met het initiatief geeft de gemeente voortijdig gevolg aan een voorstel dat in de gemeenteraad op tafel is gelegd door de fractie van DENK Verenigd Arnhem. Die partij deed de suggestie om te onderzoeken hoe Arnhemmers met een inkomen op of net boven bijstandsniveau gratis van een mondkapje zouden kunnen worden voorzien.



Wethouder Ronald Paping is het met DENK-raadslid Talip Aydemir eens dat het van belang is dat iedereen over mondkapjes kan beschikken, nu het dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar is om die te dragen in openbare binnenruimtes.



Bovendien zit er een verplichting op het dragen van dergelijke kapjes aan te komen.