Arnhem doet aangifte van illegale kap van eeuwenoude bomen op stuwwal Onderlangs

Het gaat om 21 gemeentelijke parkbomen en enkele particuliere parkbomen op het terrein van de monumentale Villa Schoonheuvel aan de Utrechtseweg. Deze wordt in opdracht van eigenaar Beste Invest na jaren van verval opgeknapt en getransformeerd naar drie koopappartementen.

Schade verhalen

Het college van burgemeester en wethouders schrijft dinsdag in een brief aan de gemeenteraad dat het de schade op de dader wil verhalen. Ook wordt onderzocht of de boosdoener bestuurlijk kan worden aangepakt.

Over de kap werd het gemeentebestuur op 5 januari gealarmeerd door omwonenden, die zagen dat er op grote schaal werd gerooid. Dat gebeurde zowel op het terrein van de villa als in het aangrenzende park van de gemeente op de stuwwal. Volgens het stadsbestuur was voor de kap op eigen terrein de benodigde omgevingsvergunning niet afgegeven. De kap in het park is zonder zijn toestemming en medeweten gebeurd.

Extra kwetsbaar

Door het gebruik van zware machines en de grove werkwijze bij de kap van de bomen zouden stuwwal, bodem en andere beplanting ernstig zijn beschadigd. Hierdoor kan de stuwwal extra kwetsbaar worden voor erosie. Het gemeentebestuur wil de schade zo snel mogelijk herstellen en nieuwe bomen herplanten. De rekening wil het neerleggen bij de veroorzaker.

Volgens het stadsbestuur is vorig jaar overlegd met de eigenaar van het pand over de renovatie, de herinrichting van de buitenruimte en het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van het park op de stuwwal. Toen zou ook zijn gesproken over het snoeien van gemeentelijke bomen op de stuwwal en het verwijderen van een enkele dode of potentieel risicovolle boom.

Aanlevering plan

Met de eigenaar zou zijn afgesproken dat hij een plan zou aanleveren en dat hij ook zou aangeven welke wensen hij ten aanzien van de bomen op de stuwwal had. De gemeente zou vervolgens kijken of een en ander in overeenstemming was met haar bomenbeleid en met het bestemmingsplan. Nog voordat die toetsing zou zijn gedaan en een vergunning zou zijn afgegeven, zou het kapwerk al zijn gedaan.

Eigenaar Bert Stemerdink van Beste Invest kijkt er heel anders tegen aan. Hij bevestigt dat er overleg is geweest met de gemeente. Ook erkent hij dat hij opdracht heeft gegeven aan een bedrijf om de kapwerkzaamheden uit te voeren. Hij stelt echter dat dit wel degelijk in overeenstemming met de gemeente is gegaan. ,,We hebben in overleg de bomen gearceerd en daarna is al het snoeiwerk verricht. Dat was niet vergunningsplichtig.”