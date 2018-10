Arnhem door laagwater onbereikbaar voor passagiersschepen

De minimale diepgang in de rivier is momenteel als gevolg van de aanhoudende droogte en het open zetten van de sluizen bij Driel niet meer dan 1,40 meter. De lage waterstand heeft al maanden gevolgen voor vrachtvervoerders, die veel minder lading kunnen verstouwen dan gewoonlijk, maar nu dus ook voor passagiersschepen.



Cruiseschip Swiss Crystal met Duitse toeristen moest afzien van het ingeroosterde bezoek aan Arnhem. De gids van de geplande stadswandeling, gisterochtend, moest maandagavond in allerijl worden afgebeld. Het schip kon de stad eenvoudig niet bereiken. Het is een van de vijf cruiseboten die inmiddels hun plannen hebben moeten omgooien vanwege het laagwater, zegt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. Daarnaast is ook de Zonnebloem uit zijn thuishaven verdreven. Door de diepgang van het schip kan die Arnhem niet langer bereiken.