Arnhem: duizend euro voor oude dieselauto van inwoner centrum

Arnhemmer moet 30 maanden cel in wegens schieten in been bij ruzie

14:08 ARNHEM - Een 47-jarige Arnhemmer die afgelopen juli 2018 een vriend in zijn been schoot met een wapen dat hij eerder van het slachtoffer zelf had gekocht, is woensdag veroordeeld. De Rechtbank Gelderland legde hem 30 maanden cel op wegens poging zware mishandeling en wapenbezit. De officier van justitie had 3 jaar cel geëist, en ging uit van poging zware mishandeling met voorbedachten rade.