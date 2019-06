Arnhem een van 7 steden die officieel kandidaat zijn voor Songfestival 2020

GelreDome zou wat Arnhem betreft de locatie moeten zijn waar het Eurovisie Songfestival volgend jaar wordt gehouden. Wethouder Jan van Dellen, die al voor de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv interesse toonde in de internationale liedjeswedstrijd, is al enige tijd in overleg met het samenwerkingsverband van NPO, AVROTROS, NOS en de European Broadcast Union dat verantwoordelijk is voor de organisatie.



Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem ziet de eventuele komst van het Songfestival naar zijn stad als een kans om het evenement te koppelen aan het vieren van 75 jaar vrijheid: ,,We vieren dit jaar 75 jaar na de Slag om Arnhem. Dat ging om de bevrijding van Europa. Wat is er nou mooier om de vrijheid te vieren door het Songfestival in de regio Arnhem-Nijmegen te organiseren?”



In juli moet meer duidelijk worden over de Arnhemse kandidatuur. Alle steden die een gooi doen naar de organisatie van het Eurovisie Songfestival moeten zichzelf presenteren in een zogenoemd bidbook.