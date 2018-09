Update PVV haalt uit naar Bridge to Liberation Experience in Arnhem

26 september ARNHEM - De Gelderse PVV-leider Marjolein Faber heeft woensdag bij een Statenvergadering flink uitgehaald naar het multimediale spektakel Bridge to Liberation Experience in Arnhem. Volgens haar wordt in dat project een onterechte link gelegd tussen de evacuatie van Arnhem in 1944 en de komst van vluchtelingen nu.