Arnhem en Nijmegen hebben nog steeds een tippelzone, Segers (ChristenUnie) snapt daar niets van: ‘Dit maakt mij oprecht verdrietig’

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hield Segers bij De Gelderlander een vurig pleidooi voor sluiting van de tippelzones. Dat ze vier jaar later in beide Gelderse steden nog steeds open zijn, kan hij niet verkroppen, blijkt donderdag bij zijn komst naar het Arnhemse Posttheater. ,,Dit is niet gekke Henkie van toevallig een christelijke partij die iets vindt. Overal gaan ze dicht, behalve in deze twee steden.’’



Hij wijst op Amsterdam, Rotterdam en Groningen waar de tippelzones al wel zijn verdwenen. Die van Utrecht sluit komende zomer. In Nijmegen besloot het gemeentebestuur, onder grote druk van de raad, recent dat de straatprostitutie mag blijven bestaan. Segers weet dat ook Arnhem een plan had voor sluiting. Hij spreekt van een ‘mensbeeld dat niet deugt’. ,,Dit zijn kwetsbare vrouwen. Die help je niet door ze binnen een hek te zetten en te zeggen: joh, laat je maar gebruiken voor tien euro.’’



De angst dat het sluiten van een tippelzone leidt tot straatprostitutie elders in de stad, vindt Segers onterecht. Het dichtgooien van plekken waar prostituees kunnen tippelen heeft juist geleid tot hulpverlening voor vrouwen die vaak verslaafd zijn aan drugs, zegt hij. Voor een landelijk verbod krijgt hij geen meerderheid, vreest hij. ,,Maar als dat het geval zou zijn, zou ik dat onmiddellijk regelen.’’